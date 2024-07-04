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Белоруссия стала членом ШОС

08:50
  • четверг
  • 04 июля 2024

Об этом официально объявили на саммите в Астане

Второй день саммита Шанзайской организации сотрудничества (ШОС) начался в Астане с подписания документов о приеме в состав организации Белоруссии.
Путин принимает участие в саммите ШОС. Главное

В четверг, 4 июля, президент России Владимир Путин и лидеры других государств ШОС подписали документы, которые официально делают Белоруссию членом организации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что интерес к ШОС растет во всем мире — государства, входящие в организацию, превратили ее в одну из самых влиятельных и авторитетных структур.

При этом генеральный секретарь ШОС Чжан Мин отметил, что вопрос о том, кто станет следующим членом организации после Белоруссии, не стоит на повестке дня. По словам политика, уже получены от ряда стран заявки на получение статуса партнера по диалогу или на повышение статуса наблюдателя. Однако расширение ШОС — это не самоцель, сообщает РИА Новости.

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