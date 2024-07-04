"Мы должны отделить зерна от плевел": Никита Михалков высказался об опасных людях культуры

Прославленный режиссер уверен, что угроза исходит не от уехавших

Никита Михалков высказал мнение, что деятелей культуры, которые продолжают работать в России, но не поддерживают нынешний политический курс в стране, можно отнести не только к нерукопожатным, но даже к опасным. Прославленный актер и режиссер ответил утвердительно на вопрос журналистов, существует ли в России условный список нерукопожатных деятелей культуры.

"Это, кстати говоря, люди более опасные, чем те, кто уехал. Те, кто уехал, они видны. А вот думающие так же и делающие так же за спиной, но остающиеся, чтобы не терять то, что могут здесь заработать, потому что в другом месте заработать не могут, это как раз те самые, кто по-настоящему нерукопожатные", - заключил Никита Михалков.

Режиссер признался, что ему "очень бывает печально", когда он понимает, что таких людей не видят или не видят специально.

"Мы должны, наконец, отделить зерна от плевел. Дело не в репрессиях, а в том, что если ты живешь в этой стране, ты можешь бороться с проблемами в этой стране. Ты можешь говорить вслух, что ты думаешь, что тебе не нравится. Но в основе твоего отношения должна быть любовь и уважение. А не желание понравиться кому-то другому. Вот и все", - цитирует режиссера "ТАСС".

Называть конкретные имена этих "нерукопожатных" людей Никита Михалков не стал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram