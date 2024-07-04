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Российские войска начали штурм Торецка

11:44
  • четверг
  • 04 июля 2024

Наступление российской группировки в Донбассе словно приобрело второе дыхание

Массированная артиллерийская атака по фронту западнее Донецка началась еще накануне днем. И не стихает до сих пор. Во время коротких передышек, пока батареи перезаряжают орудия, штурмовики бросаются на прорывы. Наступление российской группировки в Донбассе словно приобрело второе дыхание.

Только за сутки российские войска освободили Юрьевку, заняли как минимум треть Новгородского. Полностью выбили националистов из высотной застройки в Красногоровке. И, самое главное, начали штурм Торецка.

Разбитая высотка. В окне - российский триколор и флаг ВДВ. "Канал" - самый опасный и хорошо укрепленный микрорайон ВСУ в Часове Яре - зачищен. Окончательно. На улице догорает американский броневик. Его подбили выстрелом из ПТУРа. Во время радиоперехвата стало понятно – в результате ликвидировано отделение националистов. Командир - он находился в кабине - и еще до 10 боевиков в капсуле. Сила взрыва была такой, что машина буквально расплавилась.

Захвачен опорный пункт ВСУ, построенный в Часов Яре под руководством натовских инструкторов. Огневые точки через каждые 5 метров во фронт и в тыл. Это для круговой обороны. Тут же "норы" - прятаться от артналетов. И полки для оружия. Кстати, почти все тоже натовское – ручные гранаты, патроны, перевязочные пакеты, сухпаек.

Российские штурмовики научились взламывать хорошо укрепленные позиции ВСУ без поддержки бронетехники. Боец незаметно подбегает к зданию, где засели националисты. Бросает внутрь противотанковую мину и тут же ретируется. Через секунды – мощный взрыв. Если "укреп" не получалось взять штурмом, десантники запрашивали поддержку авиации. Наши пилоты показательно превращают в руины залитые в бетон позиции ВСУ.

Накануне мощный ракетный удар наши войска нанесли по аэродрому ВСУ. На этот раз "Искандеры" атаковали стоянку боевых самолетов в Днепропетровской области. Уничтожены истребитель МиГ -29, шесть единиц авиационной техники и вооружений. Еще два самолета типа Су-25 серьезно повреждены. 

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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