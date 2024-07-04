Парламентские выборы проходят в Британии. Ждать ли победы оппозиции?

Правительства стран Запада трансформируются

Сказать, что правящая Консервативная партия нервничает, не сказать ничего. В четверг Великобритания с огромной долей вероятности может проголосовать за лейбористов. Впервые за 14 лет они почти наверняка - об этом говорят опросы - окажутся у руля страны. Если оппозиция получит большинство депутатских кресел, то и премьер-министр уже завтра у британцев будет новый - Кир Стармер.

Риши Сунак судорожно улыбается и перечисляет избирателям свои достижения, которых не так уж и много: "Мы должны признать, что люди не решаются снова оказать нам поддержку. Были трудные несколько лет для страны из-за ковида, войны на Украине и законопроектов. Я понимаю недовольство людей мной и нашей партией. Но представьте, что сделало бы лейбористское правительство с подавляющим большинством. У этого правительства нет плана по борьбе с миграцией".

Зато у Сунака - план отличный. Он заплатил 342 миллиона долларов Руанде, чтобы та своих граждан забирала обратно. Вот только по этой программе, как выяснило издание Wall Street Journal, на родину вернулись лишь два человека. Да и жители Великобритании решение критиковали: бесчеловечно вывозить людей туда, где их с высшей долей вероятности продадут в рабство.

Конкретных заявлений от Кира Стармера - главного соперника Сунака - звучит мало. Пока больше обещаний: "Мы должны выйти на сцену и начать действовать - перемены произойдут, только если вы проголосуете за них. Представьте, представьте себе другое будущее. В пятницу утром лейбористское правительство избрано. Мы просим предоставить нам возможность изменить нашу страну и вернуть ее на службу трудящимся".

В мае тори уже провалились на местных выборах с худшим результатом за 40 лет. Еще одно доказательство - шансов у них и сегодня мало. Избирателей консерваторы за последние годы многими своими действиями разочаровали: бесконечные коррупционные скандалы, провальная экономическая политика, инфляция и, конечно, нулевой вклад в решение украинского кризиса.

Интересно, что Риши Сунак, который на избирательном участке изображал радость, сам инициировал досрочные выборы. Месяцем ранее премьер решил распустить парламент, и король Карл III дал согласие. Для Макрона, который действовал в том же духе, первый тур выборов на прошлой неделе закончился позорным провалом. И, как подметили журналисты, с тех пор президент Франции не показывается никому на глаза.

Вот и в США сторонники президента пытаются "отмыть" его репутацию после позорных дебатов. Губернаторы-демократы совещались с Байденом по видеосвязи. И поспешили убедить избирателей: глава государства - в самом соку. Меж тем госдолг США - самый высокий за всю историю, огромные проблемы с миграцией, провальная внешняя политика. Где камень преткновения - все тот же украинский кризис.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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