Более 140 очагов природных пожаров ликвидировали с начала месяца в Якутии

Обстановка все еще сложная

Якутия. Пожарные парашютисты и десантники уже три недели буквально вручную прокладывают минерализованные полосы. В этой местности много болот - технике не пройти, она попросту увязнет. Иногда приходится пробираться к очагам и работать, стоя по пояс в воде. И это – в жару в тайге, где на человека моментально слетаются все представители местных кровососущих. Условия такие, что на отдых практически нет времени. Возгорания как будто существуют по закону сохранения энергии: как только справились с одним очагом – уже появился новый.

Если не контролировать кромку, ветер быстро раздует пламя, а это грозит верховым пожаром. От которого траншеи практически бесполезны. За день группа из 4-5 человек, вооруженных лопатами и мотыгами, прокладывает примерно 2,5 километра таких полос.

Обстановка очень сложная, говорят в "Авиалесоохране". Мох и трава сухие, горная местность. Следят за пожарами с воздуха: ищут новые очаги, тушат и искусственно вызывают дождь. Без шаманов с бубнами, а с помощью специального прибора. Это блок управления подвесным оборудованием "Веер" - выбрасывает в верхнюю часть облака пиропатроны с йодистым серебром. Реагент вызывает реакцию и осадки.

За сутки в республике удалось потушить 11 пожаров, однако обнаружили в два раза больше. Всего в Якутии их сейчас 119, в том числе - в национальном парке "Ленские столбы".

Сложная ситуация и у соседей. В Забайкалье 90 действующих возгораний на площади почти в 300 тысяч гектаров. Поэтому здесь минерализованные полосы прокладывают с помощью взрывчатки. В Бурятии горит 21,5 тысячи гектаров – это 19 действующих очагов, с которыми сейчас борются пожарные.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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