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В Нижегородской области нашли новый дом брошенному на трассе сервалу

12:03
  • четверг
  • 04 июля 2024

Редкий африканский хищник несколько недель блуждал вдоль дороги в лесополосе

Он, конечно, шипит, но это для того, чтобы сохранить, что называется, морду. А вообще ест с удовольствием. Сейчас вот подали к столу птицу. Три перепелки и куриные бедрышки ушли вмиг. Похоже, воспоминания о голодных днях еще свежи в кошачьей памяти.

О том, что в лесополосе вдоль трассы бродит сервал, Светлана Щелокова узнала из местных пабликов. Свидетели писали о дикой кошке в течение нескольких недель. В какой-то момент Светлана с мужем решили - пора спасать заблудшего.

"Мы его увидели на дороге. Он спускался вниз и ходил. Три метра сюда, три метра туда. Я говорю: не умирать же животному. Пойдем ловить, деваться некуда. И вот мы его ловили почти три часа. Когда мы его поймали, он не агрессировал, не кусался", - рассказывает Светлана.

Дальше его приютили неравнодушные сельчане. Правда, у них дикий кот долго не задержался - поехал к зоозащитникам. Под горячую лапу сервала попадают теперь все незнакомцы. Как он очутился на сельской обочине, до сих пор нет ясности: то ли сбежал, то ли в сердцах хозяева выкинули. Сервал, или африканская рысь, - дорогой питомец. Цена внушительная - от 650 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Этот молодой самец, к примеру, стоит не меньше полутора миллионов. Стоил бы и больше, но есть проблемы со здоровьем. Возможно, к животному применяли силу.

Нервы у сервала откровенно сдают, но это поправимо, уверены зоозащитники. Говорят, доброта вылечит. Придумали кличку - Максимус. Отзывается. Особенно, когда дают говядину.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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