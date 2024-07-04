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В Москве сохраняется аномальная жара

11:54
  • четверг
  • 04 июля 2024

Возможен очередной температурный рекорд

В Москве сохраняется аномальная жара. Сергей Собянин накануне на своей странице в соцсети призвал горожан быть осторожными и по возможности не выходить на улицу людям старшего возраста, беременным женщинам и детям.

Как сообщают синоптики, четверг станет температурным пиком этого лета. Не исключен уже третий подряд суточный рекорд - воздух прогреется до 34 градусов.

Городские службы работают в усиленном режиме. На некоторых станциях общественного транспорта пассажирам раздают питьевую воду. Уже завтра температура пойдет на спад. А столицу накроет сильный ливень с грозой и градом. Порывы ветра составят до 25 метров в секунду. Может выпасть до половины месячной нормы осадков.

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