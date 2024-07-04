Собянин: "Активные граждане" выбрали названия для двух улиц и двух скверов

В Басманном районе Москвы появится сквер имени Генерала Хрулева

Жители Москвы выбрали названия для двух новых городских улиц и двух скверов. Голосование проходило в проекте "Активный гражданин".

Так, территория в Басманном районе получила название "сквер Генерала армии А.В. Хрулева", а безымянную территорию в районе Марьиной Рощи назвали Миитовским сквером.

Проектируемым проездам в Хорошевском районе и в районе проспекта Вернадского присвоили имена ул. Надежды Троян и академика Николая Евтихиева соответственно.

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