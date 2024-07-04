Собянин рассказал о благоустройстве на северо-западе Москвы

запланированы работы сразу в нескольких районах

О благоустройстве на северо-западе Москвы рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин. В этом году запланированы работы сразу в нескольких районах.

Так, приведут в порядок территорию жилого квартала возле метро "Щукинская" и сквер "Юность". Появятся новые детские и спортивные площадки. Сделают удобную зону отдыха с качелями и фонтаном. Продолжат и обновление набережной Сходненского канала. Проложат прогулочные и велосипедные дорожки, установят лавочки. Для детей сделают оригинальную игровую площадку в морском стиле. В Строгино приведут в порядок каток на улице Твардовского. Отремонтируют хоккейную коробку, трибуны и охладительное оборудование.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram