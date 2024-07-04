"Искандер" уничтожил МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево

Также ликвидированы средства авиационного поражения

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанес удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом в четверг, 4 июля, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, этим ударом был уничтожен боевой самолет украинской армии МиГ-29, а также средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы.

Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс отмечал, что украинской авиации нанесен неприемлемый ущерб ударами российских военных — у ВСУ нет достаточного количества военных самолетов для восполнения потерь.

В частности, 3 июля Минобороны России рассказало, что расчеты "Искандер-М" групповым ракетным ударом уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород в Полтавской области.

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