Политик поздравил США с Днем Независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ США с Днем Независимости. Политик высоко оценил усилия простых американцев, которые "по-человечески, от души помогали нам в борьбе с нацизмом".

В поздравлении Лукашенко напомнил также о роли американского народа в послевоенном восстановлении Белорусии и в преодолении последствий аварии в украинском Чернобыле.

Белорусский лидер призвал американцев вопреки политическим стереотипам "заглянуть за горизонт, составить свое личное впечатление о Беларуси, оценить ее достижения". Как пообещал Лукашенко, "многие будут приятно удивлены и захотят ближе познакомиться с нашей страной", сообщает РИА Новости.

Еще в августе 2023 года посольство Соединенных Штатов в Минске в связи с закрытием пограничных пунктов пропуска на белорусско-литовской границе призвало граждан США немедленно покинуть территорию Белоруссии. Госдепартамент заявил, что Минск продолжает поддерживать "агрессивную политику" Москвы в отношении киевского режима, а потому американские граждане, пребывающие в Белоруссии, не находятся в безопасности.

Между тем Лукашенко, комментируя заявления с Запада о потере Белоруссией независимости, отмечал, что Соединенные Штаты Европу "наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле".

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