Изгнанная с Украины Таисия Повалий объявила о концерте в Киеве

Артистка дала откровенное интервью

Уже в шесть лет Таисия Повалий была уверена в успехе вокальной карьеры, называя себя будущей народной артисткой Украины. Так и вышло. Это звание она носила почти 20 лет, а в 2015 году оказалась его лишена. А когда началась спецоперация, певица, вначале предпочитающая не комментировать это событие, потом поддержала Россию. Вскоре имя артистки оказалось в санкционном списке Украины. Фактически Повалий изгнали с родной земли.

Однако певица не унывает. Она живет в России и успешно выступает здесь. А теперь Таисия Повалий дала откровенное интервью на YouTube-канале Tatarka FM. В нашей стране исполнительница буквально начала все с нуля и благодарит Бога за такие ситуации.

"Хорошо, слава Богу, что есть возможность начать все с нуля... Слава Богу, что я жива, я благодарю небо, благодарю Россию, я благодарю всех людей, которые мне помогли здесь почувствовать себя своей", - призналась Повалий.

Она рассказала о том, что взяла кредит, чтобы приобрести здесь недвижимость, и продолжает работать. Певица вспомнила, как тепло ее встретили местные жители, когда та давала концерт в Луганске во время СВО.

Конечно, Таисия Повалий мечтает вернуться на родину. Популярная исполнительница призналась, что хочет дать концерт в Киеве, как только завершится спецоперация. А еще артистка выразила желание приехать в Донецк и дать там концерт.

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