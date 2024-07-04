Зеленский допустил участие России в следующем саммите по Украине

В Швейцарию российских представителей не позвали

Не исключено, что российскому лидеру Владимиру Путину предложат поучаствовать в следующем саммите по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал в среду, 3 июля, украинский президент Владимир Зеленский.

Политик заявил в интервью Bloomberg, что не ждет участия Путина в возможных переговорах "в ближайшее время", однако допускает, Что президента России могут пригласить на следующий "саммит мира".

При этом Зеленский выступил за активизацию усилий США и Китая по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Вашингтон и Пекин, по мнению президента Украины, могли бы стать посредниками, если "оставят в стороне разногласия".

Ранее Зеленский заявлял, что не желает затягивать конфликт с Россией из-за значительных потерь, а потому рассчитывает, что мирный план будет разработан до второго саммита по подготовленной им "формуле мира". Москва при этом не приемлет пресловутую формулу и не собирается ее обсуждать.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Россия может принять участие во втором саммите по Украине. По словам дипломата, скорее всего это будет формат черноморской зерновой инициативы — с посредниками, которые выступят промежуточным зерном при подписании каких-либо итоговых документов.

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