ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Армения решила поднять уровень отношений с США

12:01
  • четверг
  • 04 июля 2024

Об этом рассказал глава армянского кабмина

Армения готова поднять уровень отношений с США до стратегического партнерства. Такое заявление сделал в четверг, 4 июля, председатель армянского правительства Никол Пашинян.
Армения доложила Латвии о выводе российских войск из республики

Соответствующее заявление политик сделал в послании президенту США Джо Байдену по случаю празднования Дня независимости Соединенных Штатов. По мнению армянского премьер-министра, партнерство будет способствовать "более благополучному будущему" как для Еревана, так и для Вашингтона.

Пашинян также выступил за расширение сотрудничества в области демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией, безопасности и в других сферах, говорится на официальном сайте правительства Армении.

Руководство Армении в начале апреля провело встречу с представителями США и Евросоюза в Брюсселе. В МИД России отреагировали на это событие, отметив, что ждут от Еревана разъяснений в связи с информацией о военно-политических договоренностях с США.

Затем Ереван принял приглашение на мероприятие партнерского формата саммита НАТО в Вашингтоне. Пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян подтвердила, что Армения будет участвовать в этом мероприятии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Флаг Армении
Флаг Армении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.