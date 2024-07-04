Армения решила поднять уровень отношений с США

Об этом рассказал глава армянского кабмина

Армения готова поднять уровень отношений с США до стратегического партнерства. Такое заявление сделал в четверг, 4 июля, председатель армянского правительства Никол Пашинян.

Соответствующее заявление политик сделал в послании президенту США Джо Байдену по случаю празднования Дня независимости Соединенных Штатов. По мнению армянского премьер-министра, партнерство будет способствовать "более благополучному будущему" как для Еревана, так и для Вашингтона.

Пашинян также выступил за расширение сотрудничества в области демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией, безопасности и в других сферах, говорится на официальном сайте правительства Армении.

Руководство Армении в начале апреля провело встречу с представителями США и Евросоюза в Брюсселе. В МИД России отреагировали на это событие, отметив, что ждут от Еревана разъяснений в связи с информацией о военно-политических договоренностях с США.

Затем Ереван принял приглашение на мероприятие партнерского формата саммита НАТО в Вашингтоне. Пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян подтвердила, что Армения будет участвовать в этом мероприятии.

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