Стартовала пересдача ЕГЭ для выпускников 2024 года

Зарегистрировались более 116 тысяч человек
В четверг по всей стране стартовала пересдача ЕГЭ для выпускников текущего года. Такая возможность появилась впервые - по инициативе Владимир Путина, который предложил разрешить подросткам повторно пройти экзамен по одному из предметов. И так, чтобы они успели подать документы до конца приемной кампании в вузы.
При этом результат предыдущего тестирования будет аннулирован.
На пересдачу зарегистрировались более 116 тысяч выпускников. Экзамены пройдут 4 и 5 июля. А результаты получат к 18-му.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram