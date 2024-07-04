Стартовала пересдача ЕГЭ для выпускников 2024 года

Зарегистрировались более 116 тысяч человек

В четверг по всей стране стартовала пересдача ЕГЭ для выпускников текущего года. Такая возможность появилась впервые - по инициативе Владимир Путина, который предложил разрешить подросткам повторно пройти экзамен по одному из предметов. И так, чтобы они успели подать документы до конца приемной кампании в вузы.

При этом результат предыдущего тестирования будет аннулирован.

На пересдачу зарегистрировались более 116 тысяч выпускников. Экзамены пройдут 4 и 5 июля. А результаты получат к 18-му.

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