ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стартовала пересдача ЕГЭ для выпускников 2024 года

11:48
  • четверг
  • 04 июля 2024

Зарегистрировались более 116 тысяч человек

В четверг по всей стране стартовала пересдача ЕГЭ для выпускников текущего года. Такая возможность появилась впервые - по инициативе Владимир Путина, который предложил разрешить подросткам повторно пройти экзамен по одному из предметов. И так, чтобы они успели подать документы до конца приемной кампании в вузы.

При этом результат предыдущего тестирования будет аннулирован.

На пересдачу зарегистрировались более 116 тысяч выпускников. Экзамены пройдут 4 и 5 июля. А результаты получат к 18-му.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Пересдача ЕГЭ
Пересдача ЕГЭ
Пересдача ЕГЭ
Пересдача ЕГЭ
Пересдача ЕГЭ
Пересдача ЕГЭ
Пересдача ЕГЭ
Пересдача ЕГЭ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.