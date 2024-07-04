В Госдуме предложили выдавать водительские права инвалидам без рук

Озвучена новая инициатива депутатов

Партия "Новые люди" предложила разрешить инвалидам с ампутацией верхних конечностей ездить за рулем. Депутат Госдумы Ксения Горячева уверена, что это даст возможность в разы облегчить жизнь маломобильным людям, давая им шанс жить полноценно. Она также напомнила, что из зоны СВО возвращаются раненые бойцы, которым приходится перестраивать свою жизнь.

"Наше первое предложение — это разрешить выдавать водительские удостоверения инвалидам с ампутациями обеих верхних конечностей, если они могут достойно сдать экзамены в автошколе. Возможность водить машину существенно расширяет границы жизни", - цитирует Горячеву НСН.

Ранее стало известно, что автолюбителей могут начать штрафовать каждый день за езду без полиса ОСАГО. Предполагается, что наличие страховки будут отслеживать через дорожные камеры по номеру машины. Самое интересное, что 3 июля Совет Федерации убрал полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобиля. Вот только за езду без него предусмотрен штраф — 800 рублей.

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