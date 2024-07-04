Это произошло из-за США с их сателлитами

Кризис на Украине возник из-за абсолютно бесцеремонной политики США во главе их сателлитов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Российский лидер выразил убежденность в том, что предложенный Москвой план по Украине при условии готовности Киева и Запада позволит немедленно прекратить бои и начать переговоры по мирному урегулированию конфликта, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что украинский кризис, спровоцированный Соединенными Штатами и их союзниками, сознательно ими же и затягивается. Западные страны всячески потворствуют временному правительству Украины в повсеместном насаждении нацизма.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев объяснил, на что рассчитывают Соединенные Штаты, если они уже не верят в военные успехи Украины. Он также рассказал, каких антироссийских действий можно еще ожидать от США.

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