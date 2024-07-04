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Путин: Многополярный мир стал реальностью

11:07
  • четверг
  • 04 июля 2024

Президент России выступил на заседании совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества

В Казахстане полным ходом идет Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в ходе которой выступил президент России Владимир Путин. Он сделал заявление о многополярном мире, который сейчас стал реальностью.

"В нынешних условиях, когда в мире происходят стремительные и необратимые перемены, несомненно, востребована активная инициативная позиция ШОС в международных делах. Многополярный мир стал реальностью", - приводит слова Владимира Путина ТАСС.

Президент России также выразил уверенность, что ШОС наравне с БРИКС является основной опорой нарождающегося нового миропорядка. "Именно эти объединения выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности", - заявил российский лидер.

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