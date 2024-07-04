Путин заявил о провале единоличных попыток США решить палестинский вопрос

Игнорируются и решения ООН

История показала нежизнеспособность единоличных попыток США "разрубить палестинский узел". Такое заявление сделал Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

"История наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток, в частности, США "разрубить палестинский узел" и отказа от исполнения решений ООН, которые четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств - Израиля и Палестины", - сказал российский лидер (цитата по ТАСС).

Путин также отметил, что связанные с обеспечением безопасности и стабильности вопросы требуют от ШОС активной вовлеченности.



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