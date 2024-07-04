Путин рассказал о новой архитектуре сотрудничества и безопасности в Евразии

Президент уже говорил о такой системе

Предложенная Россией новая архитектура сотрудничества и безопасности в Евразии призвана сменить отжившие модели . Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Как подчеркнул президент России, прежние евроцентричные и евроатлантические модели систем безопасности обеспечивали односторонние преимущества только отдельным государствам.

В российской модели учитывается тот факт, что многополярный мир стал реальностью — расширяется круг государств, выступающих за справедливое мироустройство, цитирует Путина ТАСС.

Ранее Владимир Путин отмечал, что Россия готова к широкому международному обсуждению идей по построению безопасности в Евразии, в том числе со странами НАТО. Тем не менее, наша страна будет и дальше укреплять потенциал и повышать боевые возможности своих Вооруженных сил.

В январе российский и китайский министры иностранных дел Сергей Лавров и Ван И обсуждали роли Москвы и Пекина в становлении нового миропорядка — справедливого, многополярного, формирующего надежные основы евразийской безопасности.

Путин в ходе поездки во Вьетнам отмечал, что Москва видит в этой стране единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности на инклюзивной и недискриминационной основе.

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