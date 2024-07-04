ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев опроверг планы Зеленского дать интервью Карлсону

11:42
  • четверг
  • 04 июля 2024

Журналист уже анонсировал интервью

Сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский решился на интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, не соответствуют действительности. Такое заявление сделал в четверг, 4 июля, пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Такер Карлсон взял интервью у политолога Дугина
Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

Как заявил Никифоров в соцсетях, "господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ". Пресс-секретарь Зеленского заверил, что "у президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет".

В феврале Такер Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина в Москве. Тогда же журналист рассказал о попытках пообщаться с украинским президентом, чтобы мир смог услышать и вторую сторону конфликта, если Зеленский согласится.

3 июля Карлсон в соцсетях написал, что "похоже, у нас получилось с интервью Зеленского". Конкретные сроки выхода интервью в свет журналист не называл, но выражал надежду на то, что это произойдет уже в скором времени.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.