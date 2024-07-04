Киев опроверг планы Зеленского дать интервью Карлсону

Журналист уже анонсировал интервью

Сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский решился на интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, не соответствуют действительности. Такое заявление сделал в четверг, 4 июля, пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Как заявил Никифоров в соцсетях, "господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ". Пресс-секретарь Зеленского заверил, что "у президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет".

В феврале Такер Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина в Москве. Тогда же журналист рассказал о попытках пообщаться с украинским президентом, чтобы мир смог услышать и вторую сторону конфликта, если Зеленский согласится.

3 июля Карлсон в соцсетях написал, что "похоже, у нас получилось с интервью Зеленского". Конкретные сроки выхода интервью в свет журналист не называл, но выражал надежду на то, что это произойдет уже в скором времени.

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