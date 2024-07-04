Трамп назвал жалкой замену Байдена на выборах

Экспрессивный республиканец не выбирал выражений

В американских СМИ распространилась видеозапись, на которой запечатлен мужчина, похожий на Дональда Трампа, сидящий в гольфкаре в белом поло и белой кепке. В ролике видно, как он общается, по всей видимости, с другими игроками в гольф.

В частности, темой беседы стали предстоящие в стране выборы. После дебатов с Джо Байденом Дональд Трамп явно находится в более выигрышной позиции. Появилась даже информация, что демократы однопартийцы готовы заменить кандидатуру нынешнего президента США на Камалу Харрис. На видео человек, похожий на Трампа, недвусмысленно говорит о снятии Байдена с президентской гонки, передает "Интерфакс".

"Он наверное выходит из гонки, а это означает, что против нас будет Камала (Харрис). Я думаю, она выступит получше. Но она жалкая", - отрезал мужчина.

А вот в Белом доме опровергли информацию от отказе Джо Байдена от президентской гонки. Глава государства уверен в своих силах, он считает, что в ближайшие четыре года на посту президента сможет принести пользу государству. Джо Байден признал, что выступил не лучшим образом на теледебатах с Дональдом Трампом, но отказываться от дальнейшей борьбы не намерен.

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