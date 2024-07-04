ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп назвал жалкой замену Байдена на выборах

12:15
  • четверг
  • 04 июля 2024

Экспрессивный республиканец не выбирал выражений

В американских СМИ распространилась видеозапись, на которой запечатлен мужчина, похожий на Дональда Трампа, сидящий в гольфкаре в белом поло и белой кепке. В ролике видно, как он общается, по всей видимости, с другими игроками в гольф.

В частности, темой беседы стали предстоящие в стране выборы. После дебатов с Джо Байденом Дональд Трамп явно находится в более выигрышной позиции. Появилась даже информация, что демократы однопартийцы готовы заменить кандидатуру нынешнего президента США на Камалу Харрис. На видео человек, похожий на Трампа, недвусмысленно говорит о снятии Байдена с президентской гонки, передает "Интерфакс".

"Он наверное выходит из гонки, а это означает, что против нас будет Камала (Харрис). Я думаю, она выступит получше. Но она жалкая", - отрезал мужчина.

А вот в Белом доме опровергли информацию от отказе Джо Байдена от президентской гонки. Глава государства уверен в своих силах, он считает, что в ближайшие четыре года на посту президента сможет принести пользу государству. Джо Байден признал, что выступил не лучшим образом на теледебатах с Дональдом Трампом, но отказываться от дальнейшей борьбы не намерен.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.