Заметнее всего это затронуло апельсины

Россия в мае 2024 вдвое сократила импорт самых популярных видов цитрусовых из Турции в сравнении с показателем аналогичного месяца предшествовавшего года.

Как подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли, сильнее всего сократились поставки апельсинов — сразу в 14 раз, до 77 тонн. Их доля в общем объеме импорта из Турции на этом фоне сократилась до 1%, тогда как годом ранее достигала 10%.

Всего Россия закупила у Турции 5,6 тысячи тонн апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и лимонов, сократив объемы вдвое. Больше половины, 52%, закупок приходится на грейпфруты.

При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что текущий объем товарооборота с Россией оценивается в 55 миллиардов долларов, причем обе стороны верят в достижимость показателя 100 миллиардов.

Россия и сама остается надежным поставщиком продовольствия, хотя этому мешают рестрикции. Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин отмечал, что наша страна готова поставлять достаточное количество продовольствия на рынок, хотя нам и препятствуют в форме односторонних ограничений.

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