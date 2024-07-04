Снижение числа женщин репродуктивного возраста продлится до 2046 года

Демографическая проблема является в России одной из важнейших

За последние 20 лет в России, как и во всем мире, изменилась возрастная модель рождаемости. Об этом в четверг, 4 июля, рассказала замглавы российского кабмина Татьяна Голикова.

Как отметила вице-премьер, в приоритете у молодежи теперь профессиональная реализация и обеспечение финансовой самостоятельности. Лишь после этого многие россияне готовы обзаводиться семьей и потомством.

При этом в России наблюдается снижение числа женщин репродуктивного возраста, которое будет носить долгосрочный характер — вплоть до 2046 года, предупредила Голикова. Это важно учесть при выработке новых подходов по реализации национального проекта "Семья", цитирует политика ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что "семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни" для нашей страны. Россия движется к тому, чтобы многодетных семей в стране становилось как можно больше, подчеркнул глава государства.

Между тем группа депутатов Государственной думы от ЛДПР решила внести на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект о единовременной выплате женщинам 200 тысяч рублей за рождение ребенка до 25 лет. Так парламентарии надеются простимулировать молодых россиянок рожать детей.

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