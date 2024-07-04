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Россиян научат воспитывать детей

12:47
  • четверг
  • 04 июля 2024

В Минпросвещения готовится специальная программа

Министр просвещения Сергей Кравцов в четверг, 4 июля, на Дне национального приоритета "Семья" на выставке "Россия" объявил о новой инициативе. В ближайшее время планируется принять программу для родителей "От 0 до 18", которая фактически станет рекомендациями на каждый день о том, как заниматься воспитанием ребенка.

Кроме того, как отметил министр, каждый родитель в рамках новой программы узнает о всех возможностях, которые дает государство для семей, чтобы "спокойно принимать решения о рождении второго и последующих детей", передает ТАСС.

Ранее появилась информация о возможном запрете идеологии чайлдфри (childfree). Ее придерживаются мужчины и женщины, которые осознанно отказываются становиться родителями. По мнению же общественников, эта идеология потенциально опасна, потому что якобы несет в себе негативное отношение к детям. Они убеждены, что чайлдфри надо признать экстремистской идеологией и запретить.

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