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В НАТО испугались выхода Франции из военного командования альянса

13:19
  • четверг
  • 04 июля 2024

Многое зависит от исхода внеочередных парламентских выборов в стране

В Североатлантическом альянсе боятся, что Франция может выйти из военного командования НАТО в случае победы партии Марин Ле Пен на выборах во французское законодательное собрание.
Франция пообещала не направлять своих военных на Украину

Как отмечает Euractiv, альянс встревожен из-за будущего оказания помощи Киеву в рамках политики партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Если она победит на французских парламентских выборах, "войска, которые Франция выделяет НАТО, могут быть более низкого ранга", да и их количество может сократиться, отметил источник издания.

Более того, дипломаты НАТО не исключают того, что Франция в новой ситуации после выборов может решить выйти из военного командования, как она уже это делала в 1966 году.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Париж становится все более зависимым от США через Европейский союз и НАТО. По мнению политика, Франция утратила статус самостоятельной державы в международных делах и не имеет собственного дипломатического влияния.

При этом руководство Североатлантического альянса открыто требует от своих членов поступиться национальными интересами для поддержки Украины в пику России. Генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны рисковать и отправлять Киеву оружие, необходимое для их собственной безопасности.

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