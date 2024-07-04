Более 10 тысяч московских выпускников получили возможность пересдать ЕГЭ

Такое происходит впервые

Основные экзамены уже прошли, но 4 июля тысячи молодых людей снова собраны и сосредоточены. Настроены воспользоваться возможностью, которая появилась в этом году. Впервые абитуриентам дают второй шанс: по поручению президента, они могут пересдать ЕГЭ по любому из предметов.

Вот что говорят выпускники.

Я пересдаю английский. Мне не понравились баллы, на которые написала. Думаю, что могу лучше. Поэтому, раз появилась такая возможность, решила попробовать еще раз. У меня одного балла до проходного не хватило, а рассчитывала на 80+, потому что пробники все на 80+ написала. У меня было 78, но выбрал я химию, потому что лучше всего к ней готов. Мне кажется, что у меня знания такие, что я могу набрать больше.

Резервных дней для пересдачи всего два. В четверг выпускники пишут заново русский язык, обществознание, физику, химию, информатику и письменную часть экзамена по иностранным языкам. Устную часть будут пересдавать завтра. Как и историю, литературу, биологию, географию и один из уровней по математике. Записаться можно было через Госуслуги.

В эти дни по Москве работает около ста пунктов проведения экзаменов. Нововведение оказалось популярным: из 68 тысяч выпускников этого года на пересдачу записались более 11 тысяч.

"Пересдать можно только один предмет - по выбору участника. Он этот выбор делает самостоятельно. Самые популярные по выбору предметы - это обществознание, информатика и русский язык", - объяснила Тамара Романова, заместитель начальника управления государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки города Москвы.

Нюанс в том, что результат повторного экзамена обмену или возврату не подлежит: учитываться будут только баллы после пересдачи, а предыдущие, даже если и были лучше, аннулируются. Но выпускники в себе уверены, ведь получили дополнительное время на подготовку.

Как отметила вице-мэр Анастасия Ракова, большинство пересдающих выпускников уже получили хороший результат, но готовы рискнуть и улучшить оценку.

"Среди этих ребят есть ребята, которые имеют больше 91 балла, таких 27 у нас в Москве. И удивительно, что среди них есть те ребята, у которых есть 98 и 99 баллов. Мы желаем им большого успеха", - сказала Ракова.

Условия во время пересдачи абсолютно такие же, как и во время основного этапа. С собой школьники принесли только паспорт, ручку и воду. Прослушав ободряющий инструктаж, выпускники принимаются за работу. Спустя несколько часов первые счастливчики делятся впечатлениями: "Считаю, что экзамен прошел замечательно. Впечатления у меня самые наилучшие. Я пришла без всяких нервов, была полностью спокойна".

Результаты пересдачи будут известны не позднее 17 июля, но по большинству предметов гораздо раньше.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram