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На юге Москвы стартовал проект "Чистый четверг"

15:03
  • четверг
  • 04 июля 2024

Активисты убираются в квартирах ветеранов

"Чистый четверг" - так называется проект, который стартовал на юге столицы.

Убирать каждую неделю по четвергам в квартирах ветеранов предложили волонтеры Южного округа во время акции "Свеча Памяти". Первой, к кому активисты пришли с тряпками и швабрами, стала Вера Михайловна Калантаевская. Она пережила блокаду Ленинграда, а много лет назад переехала сюда, в Зябликово. В квартире женщины помыли пол, окна, вытерли пыль на полках, куда ей просто не дотянуться.

"Ребята-волонтеры занимаются помощью старшим. Это очень приветствуется. Этот проект единственный в городе. Такие акции безусловно нужны, количество их может быть неограниченно, чем больше людей молодых будет вовлечено в помощь старшему поколению, тем лучше", - отметил заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы Евгений Селиверстов.

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Проект "Чистый четверг"
Проект "Чистый четверг"
Проект "Чистый четверг"
Проект "Чистый четверг"
Проект "Чистый четверг"
Проект "Чистый четверг"
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