Подмосковные полицейские задержали руководителя строительной фирмы

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество"

Свыше 70 клиентов строительной фирмы в подмосковном Щелкове оказались обмануты. Им обещали построить дома, люди платили деньги, но оставались ни с чем.

Полицейские совместно с Росгвардией задержали 45-летнего руководителя компании - к слову, ранее неоднократно судимого. При обыске у него дома и в офисе обнаружены печати различных фирм, мобильные телефоны, компьютеры, платежный терминал, банковские карты и документы. По некоторым данным, сумма ущерба может исчисляться сотнями миллионов рублей. Впрочем, сам задержанный уверяет, что его подвел партнер.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество". Задержанный отправлен под арест. Других участников ищут.

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