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Метавшаяся по Химкам лосиха нашла временное пристанище в центре передержки

15:07
  • четверг
  • 04 июля 2024

Ветеринары обнаружили у животного травму ноги

В вольере Центра реабилитации диких животных молодая лосиха чуть больше недели. За это время немного освоилась взаперти, привыкла к соседям - альпака и ламам. На людей же реагирует с долей агрессии, если вдруг приблизятся. Чему, впрочем, биологи очень рады

"Даже сейчас мы видим, что она очень осторожно к нам относится. Даже пытается атаковать иногда. Это хорошие признаки того, что в дикой природе она самостоятельно сможет продолжать жить", - отметил Сергей Бурмистров, начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Перед тем, как попасть сюда, она едва не погибла. Перепуганное животное, хаотично метавшееся по улицам, на прошлой неделе заметили жители Химок. Сохатый то пускался рысью по тротуарам, то мчался на дорогу наперерез проезжающему транспорту, приводя в шок водителей и пешеходов.

Откуда бедолага забрел в город, никто не видел. Но то, что сам он не найдет дрогу обратно в лес, было очевидно. За помощью люди обратились в службу спасения, там вызов передали сотрудникам лесхоза.

"Выехали специалисты - ловцы. Достаточно быстро удалось ввести ее в наркоз дистанционно. После этого уже погрузили, осмотрели и привезли сюда в центр", - рассказал Бурмистров.

При осмотре животного выяснилось: это совсем еще молодая самка лося - по возрасту ей не больше года. Гонки по химкинским трассам для бедолаги все же не прошли без последствий. Одна нога оказалась травмирована. К счастью, не сильно.

В центре реабилитации диких животных лосиху из Химок разместили в самом отдаленном вольере, чтобы она находилась подальше от людей и не привыкала. Ведь как только животное окончательно оправится от травмы, в планах биологов вернуть его обратно в природу.

Выход лосей в черту городской застройки в столице не редкость, особенно в жару, когда животные пытаются спастись от мошкары или ищут водоемы, чтобы охладиться. Ведь Москва, напоминают специалисты, город, где лоси по-прежнему обитают. Их можно увидеть и в национальном парке "Лосиный остров", и в Сокольниках, и много где еще. При встрече с сохатыми в парке не нужно к ним приближаться, преследовать и пытаться сфотографировать. Если животное выбежало на дорогу или забрело во двор, его координаты следует сообщить по номеру 112.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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