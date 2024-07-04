Однако вряд ли надежды украинского лидера осуществятся

В Сети снова бурно обсуждают президентские выборы на Украине. Поговаривают, что они могут случиться уже в следующем году. Однако официальной информации относительно этих данных пока нет.

"Слово "выборы" у нас вообще не звучит", – сообщили на Банковой журналистам издания "РБК-Украина".

Зато собеседник рассказал, о чем мечтает нынешний лидер страны Владимир Зеленский. Говорят, он хочет уйти из политики после "победы" в конфликте с Россией. Однако в нынешних реалиях выигрыш Киева выглядит невозможным.

Собственно, СВО, как утверждает издание, является главным препятствием для проведения выборов на Украине прямо сейчас. Причины уже многократно озвучивались: неопределенность с территориями, на которых эти выборы можно проводить; нерешенный вопрос с голосованием миллионов украинцев за рубежом; участие в выборах военнослужащих; всевозможные проблемы с безопасностью голосования и подсчета голосов; финансирование выборов и т.д.

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