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Госдума обязала парламентариев согласовывать свои выезды за пределы России

13:42
  • четверг
  • 04 июля 2024

Приняты поправки такого содержания

Госдума приняла в четверг, 4 июля, в первом чтении и в целом закон об обязанности депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за пределы России.

В закон "О статусе сенатора и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации" внесено положение о том, что парламентарии обязаны согласовать выезд за пределы территории России, за исключением служебных командировок.

Нарушение этого пункта может стать основанием для досрочного отзыва мандата у депутата или сенатора, который не согласовал выезд в другую страну, сообщает ТАСС.

В мае российский лидер Владимир Путин подписал указ, устанавливающий порядок выезда за рубеж для граждан, имеющих допуск к государственной тайне. Согласно документу, они должны уведомлять Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Службу внешней разведки (СВР) о намерении выехать за границу не позднее чем за месяц до отъезда.

На Украине между тем продолжают ужесточать законы, чтобы помешать выезду из страны потенциального пушечного мяса. Представитель украинско Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что выезжать из страны запрещено украинцам, которые имеют вид на жительство в других государствах.

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