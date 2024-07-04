ШОС избрала нового генерального секретаря

Он вступит в должность в 2025 году
Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2025-2027 годах станет заместитель ее главы, бывший министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Соответствующее решение принято на саммите ШОС в Астане в четверг, 4 июля.
Как сообщает БелТА, в порядке установленного принципа ротации с 1 января 2025 года представитель Казахстана Нурлан Ермекбаев сменит на посту генсека ШОС представителя Китая Чжан Мина.
Также по принципу ротации в ШОС с 1 января 2025 года сменится директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС. Эту должность займет Уларбек Шаршеев (Кыргызстан).
Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ШОС наравне с БРИКС является основной опорой нарождающегося нового миропорядка — они "выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности".
Действующий генеральный секретарь ШОС Чжан Мин отметил, что уже получены от ряда стран заявки на получение статуса партнера по диалогу или на повышение статуса наблюдателя.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram