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ШОС избрала нового генерального секретаря

13:52
  • четверг
  • 04 июля 2024

Он вступит в должность в 2025 году

Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2025-2027 годах станет заместитель ее главы, бывший министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Соответствующее решение принято на саммите ШОС в Астане в четверг, 4 июля.
Путин принимает участие в саммите ШОС. Главное

Как сообщает БелТА, в порядке установленного принципа ротации с 1 января 2025 года представитель Казахстана Нурлан Ермекбаев сменит на посту генсека ШОС представителя Китая Чжан Мина.

Также по принципу ротации в ШОС с 1 января 2025 года сменится директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС. Эту должность займет Уларбек Шаршеев (Кыргызстан).

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ШОС наравне с БРИКС является основной опорой нарождающегося нового миропорядка — они "выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности".

Действующий генеральный секретарь ШОС Чжан Мин отметил, что уже получены от ряда стран заявки на получение статуса партнера по диалогу или на повышение статуса наблюдателя.

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Нурлан Ермекбаев
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