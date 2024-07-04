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Певец SHAMAN впервые рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

13:52
  • четверг
  • 04 июля 2024

Артист открыл свою тайну

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) на протяжении долгого времени пробивался в отечественный шоу-бизнес, но удалось ему это лишь пару лет назад. Когда началась СВО, его патриотические песни стали хитами. Теперь исполнитель является желанным гостем на сборных концертах. А не так давно его "сольник" имел оглушительный успех.

Ярослав редко общается с журналистами, он почти не дает интервью и крайне редко снимается в телевизионных программах. Тем не менее в свежем интервью популярный исполнитель впервые рассказал о том, что у него имеются серьезные проблемы со здоровьем. Причем свое начало они получили, еще когда Ярослав был ребенком.

"Не все знают, но у меня не очень острый слух. Когда я сидел, например, на задних партах, я всегда переспрашивал о том, что говорит учитель. У меня есть некоторые проблемы со слухом, которые я никогда не озвучивал. Они с самого детства, лет с 2-3, с момента, как я переболел отитом", - сообщил Ярослав Дронов изданию VOICE.

SHAMAN признался, что у него до сих пор есть проблемы со слухом, но он к ним давно привык и даже относится как к "индивидуальной особенности".

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