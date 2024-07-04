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ОП Москвы: жители столицы должны иметь возможность всех видов голосования

14:49
  • четверг
  • 04 июля 2024

Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября

Общественники Москвы обсудили предстоящие в сентябре выборы в Мосгордуму и муниципальных депутатов ТиНАО. Как подчеркнул председатель комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, у москвичей должна быть возможность воспользоваться всеми имеющимися инструментами голосования – как онлайн, так и на участке. Он также рассказал о постоянно растущей востребованности онлайн-голосования и электронного голосования с помощью терминалов.

"Во время первого онлайн-голосования, которое проводилось в трех избирательных округах на прошлых выборах в Мосгордуму, в нем приняли участие около 10 тыс. человек, а на выборах мэра Москвы в 2023 году электронным способом голосования воспользовались уже более 2,7 млн человек", – отметил Ковалев.

В свою очередь заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут отметил, что в последние годы все меньше избирателей предпочитают голосовать с помощью бумажных бюллетеней, отдавая предпочтение более удобным и быстрым способам голосования – онлайн и с помощью терминалов.

Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября.

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