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Российские военные поразили два предприятия ВПК Украины

14:16
  • четверг
  • 04 июля 2024

Нанесены очередные удары по украинским объектам

ВС России поразили два предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом в четверг, 4 июля, рассказали в российском Министерстве обороны.
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Как уточняется в Telegram-канале ведомства, также российскими ударами поражен нефтеперерабатывающий завод, цех производства и склад хранения ударных беспилотников.

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2225 человек, рассказали в Минобороны.

За последние три дня российские бойцы нанесли мощные удары по украинской авиационной инфраструктуре, причинив ВСУ серьезнейший ущерб. В частности, уничтожен боевой самолет украинской армии МиГ-29, также ликвидированы пять и повреждены два Су-27 ВСУ.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что предложенный Москвой план по Украине при условии готовности Киева и Запада позволит немедленно прекратить бои и начать переговоры по мирному урегулированию конфликта.

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