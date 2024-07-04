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В России появятся прозрачные поезда

14:36
  • четверг
  • 04 июля 2024

Такая инициатива может быть реализована уже в следующем году

Генеральный директор "Российских железных дорог" Олег Белозеров в свежем интервью объявил о новинке. В скором времени в стране появятся прозрачные поезда. Первый такой вагон увидит свет уже в конце следующего года. Об этом сообщил глава РЖД телеканалу "Россия 24". 

Белозеров отметил, что у нас в стране красивая природа, поэтому планируется "сделать именно такой необычный подвижной состав".

Отметим, что в РЖД уже давно существуют самые разные, так называемые тематические поезда - это обзорные вагоны, вагоны, в которых можно проводить общие мероприятия, вагоны-лектории, также специализированные вагоны "просто для того, чтобы удобно было смотреть", напомнил Олег Белозеров в беседе.

Ранее глава РЖД уже упоминал о туристических вагонах со стеклянной крышей. О готовности выпускать двухэтажные туристические поезда с панорамными крышами и окнами при наличии спроса на них еще четыре года назад говорил гендиректор российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ) Кирилл Липа.

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В России появятся прозрачные поезда
В России появятся прозрачные поезда
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