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Названы даты визита премьера Индии в Россию

14:52
  • четверг
  • 04 июля 2024

Кремль придает ему первостепенное значение

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приедет в Россию 8-9 июля с официальным визитом. Об этом в четверг, 4 июля, рассказали в пресс-службе Кремля.

Ожидается, что российский лидер Владимир Путин и Нарендра Моди обсудят на переговорах дальнейшее развитие российско-индийских отношений и вопросы международной повестки дня.

Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что в Москве придают первостепенное значение визиту главы индийского кабмина, поскольку "это фактически будет одна из первых, если не первая поездка Моди после выборов", сообщает РИА Новости.

Ранее западные средства массовой информации отмечали, что планируемый визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву является дипломатической победой российского лидера Владимира Путина. Особенно примечательно то, что премьер-министр Индии нарушил традицию, решив посетить Россию, а не соседние государства, как прежде.

Сам Владимир Путин между тем планирует побывать в Турции, хотя сроки поездки еще не установлены. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что ожидает визита в Анкару Владимира Путина в самое ближайшее время.

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