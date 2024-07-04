Принят закон об индексации пенсий военным пенсионерам

Она осуществляется 1 октября

Государственная дума в четверг, 4 июля, приняла во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на повышение размера военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года.

По действующим нормам при расчете военных пенсий с 1 января 2024 года учитывается 85,47% денежного довольствия военнослужащих, а с 1 октября 2024 года коэффициент увеличивается до 89,32%.

Новые нормы устанавливают, что размер коэффициента с 1 октября 2024 года составит 89,83%.

Это уточнение продиктовано изменением прогноза социально-экономического развития России, сообщает ТАСС.

За последние два года пенсии отставным силовикам повышали регулярно. В 2022 году эта социальная выплата выросла в целом на 19,5%. В октябре 2023 года ее увеличили еще на 10,5%.

В феврале пресс-служба кабмина сообщала, что правительство выделит более 4 миллиардов рублей на поддержку отдельных категорий мобилизованных граждан и контрактников. Некоторые из них смогут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет.

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