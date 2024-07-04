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"Хей, американцы!": Медведев "поздравил" США с Днем Независимости

15:08
  • четверг
  • 04 июля 2024

Политик напомнил о другой странице истории Соединенных Штатов

В США 4 июля отмечают годовщину принятия Декларации о независимости от Великобритании. Как написал в своем Telegram-канале зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, "планируется привычный набор развлечений", но вот "гораздо меньше и тише сегодня в Америке говорят о самой Гражданской войне".
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Политик объяснил это тем, что "слишком видны мрачные параллели с сегодняшним днем" — противостояние южных и северных штатов XIX века "имеет немалое сходство с украинским конфликтом".

Как отметил Медведев, сейчас речь идет про "гражданскую войну одного народа, в которой большинство вынуждено с оружием в руках отстаивать свою независимость в борьбе против новых нацистов, которых снова поддерживает продажная Европа и американский ВПК". Результатом этой войны, по словам зампреда Совбеза, должно стать объединение нашей страны и возрождение Великой России.

Резюмируя, Медведев заявил: "Хей, американцы! Перефразируя вашего Трампа, Make Russia Great Again!".

Это не первое грозное заявление Медведева в адрес США, ранее политик пригрозил устроить "безумный кошмар" Соединенным Штатам и их союзникам, предложив передать "врагам западного мира" все виды оружия, кроме ядерного.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил народ США с Днем Независимости, но сделал это намного мягче. Политик призвал американцев вопреки политическим стереотипам "заглянуть за горизонт, составить свое личное впечатление о Беларуси". Как пообещал Лукашенко, "многие будут приятно удивлены".

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