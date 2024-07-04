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В Сочи сошла лавина: есть пострадавшие

15:23
  • четверг
  • 04 июля 2024

Камни и глыбы льда не оставили шанса туристам

ЧП произошло на эко-тропе на Красной Поляне "Альпийские луга" в Сочи. Две туристки - мать и дочь - прогуливались и наслаждались живописным видом, когда с гор неожиданно сошла самая настоящая снежная лавина. Женщины пытались изо всех сил увернуться от летящих сверху ледяных глыб и камней, но у них ничего не получилось.

Одну сбило с ног огромным валуном и отбросило вниз аж на десять метров, по второй прокатилась гигантская глыба весом около 100 килограммов, передает телеграм-канал SHOT. В итоге более молодую туристку госпитализировали с различными травмами, а родительница отказалась от помощи медиков.

Согласно последним данным, молодая женщина умерла в больнице.

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