ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал основу для переговоров по Украине

15:21
  • четверг
  • 04 июля 2024

Это могут быть стамбульские договоренности

Москва никогда не отказывалась от мирных переговоро по украинскому кризису. Готовность сохраняется и сейчас, заявил президент России Владимир Путин.

Путин рассказал о новой архитектуре сотрудничества и безопасности в Евразии
Путин: Многополярный мир стал реальностью

В своей речи на встрече "ШОС Плюс" в Астане Путин напомнил, что отказалась от переговоров именно Украина. Причем Киев сделал это публично - по прямому указанию из Лондона, а значит, и из Вашингтона, украинские официальные лица говорят об этом прямо и открыто.

Российский лидер также отметил, что стамбульские договоренности остаются "на столе" и могут лечь в основу переговоров по Украине. Путин напомнил, что эти договоренности были парафированы руководителем украинской переговорной делегации - а значит, вполне устраивали Украину, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.