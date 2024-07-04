Это могут быть стамбульские договоренности

Москва никогда не отказывалась от мирных переговоро по украинскому кризису. Готовность сохраняется и сейчас, заявил президент России Владимир Путин.

В своей речи на встрече "ШОС Плюс" в Астане Путин напомнил, что отказалась от переговоров именно Украина. Причем Киев сделал это публично - по прямому указанию из Лондона, а значит, и из Вашингтона, украинские официальные лица говорят об этом прямо и открыто.

Российский лидер также отметил, что стамбульские договоренности остаются "на столе" и могут лечь в основу переговоров по Украине. Путин напомнил, что эти договоренности были парафированы руководителем украинской переговорной делегации - а значит, вполне устраивали Украину, передает ТАСС.

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