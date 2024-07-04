ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Реализуем самую масштабную программу благоустройства улиц

18:32
  • четверг
  • 04 июля 2024

Мэр осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

В этом году в столице реализуется самый масштабный за последнее время проект по благоустройству улиц. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Он осмотрел итоги работ на улице Академика Королёва, которая является одной из визитных карточек города. Здесь и Останкинская телебашня, и телецентр. Улица сильно преобразилась. Там обновили бордюры и отремонтировали проезжую часть с тротуарами, разбили газоны. Также заменили освещение и установили современные остановки. А для удобства жителей появились навигационные стелы и комфортные лавочки.

Улица Академика Королёва теперь настоящий бульвар, великолепное место для прогулок. Много зелени, тенистые аллеи. Работы по благоустройству главной магистрали в Останкинском районе завершаются. Отремонтировали больше 74 тысяч квадратных метров проезжей части, а также тротуары. Установили новые светофоры, стелы навигации. Заменили опоры наружного освещения, появились светодиодные энергосберегающие светильники. На современные заменили и 15 старых остановочных павильонов. Организовали дополнительную полосу движения на перекрестке с Ботанической улицей и парковочное пространство у телецентра тоже изменилось. Сейчас на протяжении всей магистрали обустраивают газоны. Мэр Сергей Собянин сегодня наблюдал за ходом работ.

"Наводим красоту здесь, делаем благоустройство комплексное от фасада до фасада, чтобы вся улица Академика Королёва была как центральный проспект - красивой, удобной, долговечной, чтобы не переделывали каждый год", - рассказал Собянин.

Останкино - один из известнейших районов Москвы. Здесь и знаменитая телебашня, и телецентр, и ВДНХ, и Ботанический сад, и парк, и старинная Шереметьевская усадьба. Но, кроме того, это еще и большой жилой район, дом для 65 тысяч москвичей. И если работы по комплексному благоустройству улицы Академика Королёва завершены, то внешний вид 14 улиц района Останкино еще предстоит обновить.

"Как видите, мы из центра города практически ушли и реализуем самый масштабный проект, самую масштабную программу благоустройства улиц на ближайшие пять лет периферийного назначения, межрайонные. И если в центре у нас улицы неплохо уже выглядят, то здесь, конечно, выглядят по-разному", - отметил Собянин.

Приводят сейчас в порядок и территории во дворах. Там ремонтируют детские и спортивные площадки. Устанавливают малые архитектурные формы. Сергей Собянин подчеркнул - очень важно еще и следить за качеством всех работ.

"Нам надо тысячи улиц переделать за ближайшие пять лет и здесь, конечно, очень важен контроль за качеством выполняемых работ. Точное кропотливое проектирование каждого элемента благоустройства, чтобы после того, как мы сделали, это было надолго, качественно и красиво", - заявил Собянин.

И в целом планы по благоустройству у города в этом году большие - свыше двух с половиной тысяч объектов - а это не только улицы и дворы, но и пруды, стадионы, парки и скверы.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Электробус
Электробус
Сергей Собянин общается с горожанами
Сергей Собянин общается с горожанами
Благоустройство
Благоустройство
Сергей Собянин осматривает работы по благоустройства улиц
Сергей Собянин осматривает работы по благоустройства улиц
Монорельс
Монорельс
Благоустройство
Благоустройство
Район Останкино
Район Останкино
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.