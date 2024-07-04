Собянин: Реализуем самую масштабную программу благоустройства улиц

Мэр осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

В этом году в столице реализуется самый масштабный за последнее время проект по благоустройству улиц. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Он осмотрел итоги работ на улице Академика Королёва, которая является одной из визитных карточек города. Здесь и Останкинская телебашня, и телецентр. Улица сильно преобразилась. Там обновили бордюры и отремонтировали проезжую часть с тротуарами, разбили газоны. Также заменили освещение и установили современные остановки. А для удобства жителей появились навигационные стелы и комфортные лавочки.

Улица Академика Королёва теперь настоящий бульвар, великолепное место для прогулок. Много зелени, тенистые аллеи. Работы по благоустройству главной магистрали в Останкинском районе завершаются. Отремонтировали больше 74 тысяч квадратных метров проезжей части, а также тротуары. Установили новые светофоры, стелы навигации. Заменили опоры наружного освещения, появились светодиодные энергосберегающие светильники. На современные заменили и 15 старых остановочных павильонов. Организовали дополнительную полосу движения на перекрестке с Ботанической улицей и парковочное пространство у телецентра тоже изменилось. Сейчас на протяжении всей магистрали обустраивают газоны. Мэр Сергей Собянин сегодня наблюдал за ходом работ.

"Наводим красоту здесь, делаем благоустройство комплексное от фасада до фасада, чтобы вся улица Академика Королёва была как центральный проспект - красивой, удобной, долговечной, чтобы не переделывали каждый год", - рассказал Собянин.

Останкино - один из известнейших районов Москвы. Здесь и знаменитая телебашня, и телецентр, и ВДНХ, и Ботанический сад, и парк, и старинная Шереметьевская усадьба. Но, кроме того, это еще и большой жилой район, дом для 65 тысяч москвичей. И если работы по комплексному благоустройству улицы Академика Королёва завершены, то внешний вид 14 улиц района Останкино еще предстоит обновить.

"Как видите, мы из центра города практически ушли и реализуем самый масштабный проект, самую масштабную программу благоустройства улиц на ближайшие пять лет периферийного назначения, межрайонные. И если в центре у нас улицы неплохо уже выглядят, то здесь, конечно, выглядят по-разному", - отметил Собянин.

Приводят сейчас в порядок и территории во дворах. Там ремонтируют детские и спортивные площадки. Устанавливают малые архитектурные формы. Сергей Собянин подчеркнул - очень важно еще и следить за качеством всех работ.

"Нам надо тысячи улиц переделать за ближайшие пять лет и здесь, конечно, очень важен контроль за качеством выполняемых работ. Точное кропотливое проектирование каждого элемента благоустройства, чтобы после того, как мы сделали, это было надолго, качественно и красиво", - заявил Собянин.

И в целом планы по благоустройству у города в этом году большие - свыше двух с половиной тысяч объектов - а это не только улицы и дворы, но и пруды, стадионы, парки и скверы.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram