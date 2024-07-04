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МИД ответил на слухи о возвращении посла Антонова из США в Россию

15:53
  • четверг
  • 04 июля 2024

Публикации такого содержания появились в СМИ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в четверг, 4 июля, прокомментировала сообщения о якобы планируемом возвращении посла Анатолия Антонова из США в Москву.

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"Коммерсантъ" написал, что Антонов, видимо, в обозримом будущем вернется на родину. Такой вывод был сделан из его телеграммы по случаю 30-летия ПИР-Центра, в которой говорится: "Заканчивается моя командировка".

Захарова заявила, что здесь нет никакого повода для комментария, напомнив, что решения о назначении и смене послов принимает президент. При этом чиновница отметила, что "у каждого могут быть свои личные планы", сообщает РИА Новости.

Анатолий Антонов — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США с 21 августа 2017 года. До того он работал в МИД в статусе заместителя министра, курирующего вопросы военно-политической безопасности.

Комментируя антироссийские шаги американских властей, Антонов подчеркивал, что "мы навязываться в партнеры не собираемся", хотя "Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют".

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