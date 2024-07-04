Зеленский: Путин боится выезжать из России

Подтверждений этого тезиса не последовало

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, как ему кажется, российский лидер Владимир Путин боится выезжать из России.

Никаких аргументов и доводов, подкрепляющих это мнение, Зеленский не привел. При этом президент Украины заявил в интервью Bloomberg TV, что на втором "саммите мира" по урегулированию украинского кризиса должны быть представители России, но, вероятно, это не будет Путин.

В 2023 году Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. После этого министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что это было бы равносильно объявлению войны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что в настоящее время безусловным приоритетом в работе российского лидера остается внутренняя повестка, хотя на 2024 год запланирован ряд зарубежных поездок.

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