Зеленский сообщил, когда будет новое контрнаступление

Украинский лидер дал интервью

Владимир Зеленский дал новое интервью, в котором среди прочих тем уделил много времени российской спецоперации. Так, президент Украины заявил, что на втором Саммите мира должны быть представители России, но, по его мнению, это не будет Владимир Путин, который, как считает Зеленский, якобы боится покидать страну.

А также украинский лидер сообщил, когда будет новое контрнаступление. По его словам, это случится после того, как ВСУ получит вооружение.

"У нас сейчас в резерве 14 бригад — и они не укомплектованы. У них нет оружия", - объяснил Владимир Зеленский промедление.

Ранее стало известно, о чем мечтает лидер Украины. Согласно сообщениям ряда СМИ, Владимир Зеленский хочет оставить политику после победы в конфликте с Россией. А еще официальный представитель президента опроверг ранее появившуюся информацию о том, что тот якобы дал согласие дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону после его откровенного разговора с Владимиром Путиным.

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