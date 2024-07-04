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Площадь пожара в подмосковном рабочем поселке превысила 1 тысячу "квадратов"

15:46
  • четверг
  • 04 июля 2024

Огонь перекинулся на торговый центр

Экстренные службы наращивают группировку на месте пожара подмосковном рабочем поселке Новоивановское. Огонь распространился на площади 1,1 тысячи квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

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По данным пожарных, горят деревянные палеты на открытой площадке. Также пламя охватило частный дом.

Угроза распространения пламени сохраняется. Огонь уже перекинулся на обшивку стоящего рядом торгового центра. К тушению пожара привлечены более 60 человек и 15 единиц техники, МЧС наращивает численность группировки.

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