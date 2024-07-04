ФСБ задержала экс-замглавы Челябинска по делу о миллионной взятке

Бывшему чиновнику грозит до 15 лет колонии

Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя мэра Челябинска Сергея Репринцева. По данным спецслужбы, задержание проведено в рамках уголовного дела по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

Репринцев занимал пост заместителя главы Челябинска два года — с 2017 по 2019-й. По данным следствия, тогда он и получил от коммерсантов взятку в размере не менее 10 миллионов рублей.

Подозреваемого задержали в Магнитогорске, когда он отдыхал у себя на даче. В ближайшее время экс-чиновнику будет избрана мера пресечения. Репринцеву грозит 15 лет колонии, а также штраф в размере стократной суммы взятки, уточнили в ЦОС ФСБ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram