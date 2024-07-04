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Наталья Сергунина: В Москве пройдет семейная обучающая программа для волонтеров

16:44
  • четверг
  • 04 июля 2024

За 10 лет к обучающим программам "Мосволонтера" присоединились 88 тысяч москвичей

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы, рассказала об обучающей программе "Мосволонтера" в честь Года семьи. Как отмечается, более 88 тысяч человек стали участниками обучающих программ "Мосволонтера" за десять лет.

"Занятия в семейном формате организуют с учетом разного возраста слушателей, чтобы интересно было и взрослым, и детям. Добрые дела помогают укрепить отношения с близкими и служат хорошим примером для подрастающего поколения", — отметила Наталья Сергунина.

Как сообщается, интенсив "Включайся. Семья" состоится 6 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности. Перед участниками выступят общественные деятели и тренеры. Все подробности - на сайте ресурсного центра.

Ранее сообщалось, что в Москве проходит летний сезон волонтёрского проекта "Время добра". Он завершится 7 июля.

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