МГИК определил порядок электронного голосования в столице

Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября

Москвичи смогут голосовать на выборах в сентябре онлайн и очно. Порядок электронного голосования утвердила Московская городская избирательная комиссия (МГИК). Таким образом, горожанам будут обеспечены все возможности для голосования на выборах депутатов Мосгордумы.

"Если раньше у нас дистанционное голосование носило заявительный характер, то теперь ситуация поменялась: наоборот, дистанционное голосование, которое теперь предпочитает подавляющее большинство избирателей, носит беззаявительный характер. Но для того чтобы предоставить человеку возможность проголосовать при помощи бумажного избирательного бюллетеня, необходимо создать условия. Именно для этого я и предлагаю установить заявительный порядок для такого голосования", – отметил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

По словам Дмитрия Реута, каждый год снижается число избирателей, выбирающих бумажный формат голосования. Горожане отдают предпочтение более удобным и быстрым способам – онлайн и с помощью терминалов.

"Мы принимаем данный порядок, учитывая интересы абсолютно всех москвичей, абсолютно всех избирателей вне зависимости от того, какую форму голосования человек изберет. Для нас все избиратели равны. Для нас все формы голосования одинаковы. И мы возьмем на себя обязательство все эти формы голосования реализовать для москвичей", – добавил заместитель председателя Мосгоризбиркома.

Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября.

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